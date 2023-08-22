Командира роти затримали.

На Запорізькому напрямку група російських загарбників відмовилася штурмувати українські позиції. Про це повідомляється в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш".

За даними їхніх агентів з російських підрозділів, це сталося 20 серпня. Окупанти однієї з рот 247 десантно-штурмового полку відмовилися виконувати бойовий наказ щодо штурму позицій ЗСУ в районі Старомайорського. Через це командира роти затримали та доставили до окупованого Маріуполя.

А 177-й полк морської піхоти, що дислокується біля Вербового, залишив свої позиції після кількох невеликих обстрілів. Було відкрито кримінальну справу щодо дезертирства.

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На Херсонському напрямку через постійні обстріли та втому окупантів, які довгий час воюють без ротації, трапляються конфлікти. За даними партизанів, 18 серпня на одній із позицій між населеними пунктами Рибальче та Виноградне військовослужбовці 61-ї окремої бригади морської піхоти влаштували стрілянину, внаслідок якої є один загиблий та двоє поранених.

Стан російської армії: останні новини

Раніше у Міноборони РФ заявили, що у російській армії є системні проблеми з грошовими поборами з боку командування та недотриманням прав військовослужбовців.

Полонені росіяни розповідали журналістам про депресію у російських підрозділах через погане забезпечення та самогубні накази командирів.

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