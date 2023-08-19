Він заявив, що буде намагатися не допустити втягування Німеччини у війну в Україні в якості сторони конфлікту.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що буде намагатися не допустити втягування Німеччини у війну в Україні в якості сторони конфлікту і підкреслив, що німецькі солдати точно не воюють в Україні.

"Моє прагнення - цьому запобігти, тому, наприклад, в Україні немає німецьких солдатів - і не буде", - цитує Шольца DW.

Крім того, Шольц заявив, що Німеччина не планує втручатися у внутрішню політику Росії або змінювати владу.

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"Хто де сидить, ми не вирішуємо... Ми також не плануємо зміну режиму", - зазначив Шольц, додавши, що Путін, однак, боїться, що саме "це наш план".

Також він заявив, що президенту РФ "доведеться жити з тим, що поруч з ним знаходиться Європейський Союз - як спільнота відкритих товариств, ліберальних демократій - і деяким чином сподіватися, що свобода - це не вірус". При цьому Шольц зазначив, що відповідальність за свою диктатуру несе тільки сам Путін.

Підтримка України від Німеччини - що відомо

Раніше міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер повідомив про плани Німеччини надавати щорічну військову підтримку Україні в розмірі 5 млрд євро. Надавати її планують до 2027 року.

Крім того, в Німеччині офіційно підтвердили поставки Україні системи повітряної розвідки нового покоління Luna. Її передача відбудеться протягом цього року.

Водночас Шольц заявляв, що Берлін не готовий до передачі Україні німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus.

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