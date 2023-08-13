Німеччина продовжить ретельно зважувати кожне окреме рішення щодо військової допомоги для України, зокрема й стосовно передачі ракет Taurus, запевнив канцлер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не готовий до передачі Україні німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus.

Коментуючи інформацію про передачу цих ракет Україні Шольц в інтерв'ю телеканалу ZDF заявив, що Берлін продовжить "дуже ретельно зважувати кожне окреме рішення, щоб побачити, що можливо, що має сенс, яким може бути наш внесок", передає DW. За його словами, подібний підхід стосується й такого озброєння, як ракети Taurus.

Водночас Шольц досить відкрито натякнув, що не хотів би, аби на нього тиснули з цього питання.

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Федеральний канцлер нагадав, що Німеччина надавала Україні підтримку у вигляді артилерії, танків, засобів протиповітряної оборони та іншого озброєння. Шольц відзначив, що Німеччина є другою після США країною за кількістю наданої нашій державі допомоги.

Говорячи про можливість умисного обмеження дальності дії ракет Taurus у разі їх передачі Україні, канцлер підкреслив: "Ми працюємо над усіма питаннями, які нам надходять". Однак він пояснив, що буде готовий коментувати такі аспекти лише тоді, "коли буде що сказати".

Шольц також спростовує закиди в бік німецького уряду через нібито зволікання Берліна стосовно надання військової підтримки Україні, хоча й визнав, що ситуація залишатиметься непростою. На його думку, більшість мешканців Німеччини підтримують діючий підхід Берліна, коли не кожне прохання Києва щодо військової допомоги відразу отримує позитивну відповідь.

"Рішення завжди повинні бути ретельно зважені, і я робитиму це і надалі. І ніхто не зможе мене відмовити від цього підходу", - підкреслив канцлер.

Крилаті ракети Taurus для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна ще навесні офіційно запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus. За цей час опозиційні депутати в Бундестазі неодноразово закликали уряд Шольца передати Україні ці ракети.

Утім, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус з обережністю поставився до пропозиції про передачу Україні цього далекобійного озброєння. Зокрема, на початку серпня він заявив, що поставка крилатих ракет Taurus для України не є пріоритетом для Берліна. Пісторіус назвав побоювання з приводу такої допомоги "очевидними", хоча й не став категорично виключати їх поставки в майбутньому.

Цього тижня німецькі ЗМІ повідомили, що уряд Німеччини найближчим часом може оголосити про передачу Україні ракет Taurus. Зазначалося, що Берлін обговорює це питання зі США, що може призвести до одночасного постачання Києву німецьких Taurus і американських ATACMS.

При цьому, в Німеччині нібито обговорювали можливе обмеження дальності польоту крилатих ракет Taurus перед відправкою їх Україні.

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