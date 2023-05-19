У Росії заявили, що Міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу приїхав на позиції окупантів на окупованих територіях України.
У Міноборони заявили, що Шойгу проінспектував передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання окупаційних військ "Схід" на Запорізькому напрямку. Там він заслухав доповіді командувача угрупуванням і офіцерів штабу.
Він провів нараду із загарбниками, наказавши їм "продовжувати активне ведення комплексної розвідки для завчасного розкриття планів противника і припинення їх реалізації".
Також Міністр оборони РФ вручив російським загарбникам ордени мужності, відзнаки "Георгіївський хрест" і медалі "За відвагу".
Шойгу на фронті: що відомо
Нагадаємо, у червні 2022 року повідомлялося, що Шойгу прибув на командні пункти російського угруповання військ для інспекції.
Наступний візит відбувся вже в грудні - він нібито оглянув з вертольота захисні споруди окупаційних військ. Пізніше в мережі з'ясували, що насправді Шойгу був за десятки кілометрів від лінії фронту.
У березні 2023 року в Росії знову заявили про його візит в Україну - тоді міністр нібито проінспектував роботу угруповання військ "Схід"на Південно-Донецькому напрямку".