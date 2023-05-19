Пропагандисти опублікували відео його візиту.

У Росії заявили, що Міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу приїхав на позиції окупантів на окупованих територіях України.

У Міноборони заявили, що Шойгу проінспектував передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання окупаційних військ "Схід" на Запорізькому напрямку. Там він заслухав доповіді командувача угрупуванням і офіцерів штабу.

Він провів нараду із загарбниками, наказавши їм "продовжувати активне ведення комплексної розвідки для завчасного розкриття планів противника і припинення їх реалізації".

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Також Міністр оборони РФ вручив російським загарбникам ордени мужності, відзнаки "Георгіївський хрест" і медалі "За відвагу".

Шойгу на фронті: що відомо

Нагадаємо, у червні 2022 року повідомлялося, що Шойгу прибув на командні пункти російського угруповання військ для інспекції.

Наступний візит відбувся вже в грудні - він нібито оглянув з вертольота захисні споруди окупаційних військ. Пізніше в мережі з'ясували, що насправді Шойгу був за десятки кілометрів від лінії фронту.

У березні 2023 року в Росії знову заявили про його візит в Україну - тоді міністр нібито проінспектував роботу угруповання військ "Схід"на Південно-Донецькому напрямку".

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