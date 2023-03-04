Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито прибув в Україну з метою інспектування російського угруповання військ "Схід".
Як повідомляє прес-служба міноборони РФ, Шойгу нібито "проінспектував передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ "Схід" на Південно-Донецькому напрямку".
Шойгу також нібито заслухав доповіді своїх офіцерів та роздав нагороди окупантам.
Як доказ "візиту" Шойгу на Донбас в міноборони показали не надто правдоподібне відео. На кадрах Шойгу летить у вертольоті, позує в оточенні своїх генералів, а потім на тлі якихось зруйнованих конструкцій.
"Візити" Шойгу на передову
На тлі регулярних поїздок українського президента Володимира Зеленського та топ-генералів ГШ в зону бойових дій росіяни почали видумувати фейки про те, що й Шойгу їздить на передову.
За версією міноборони РФ, 26 червня російський генерал Сергій Шойгу прибув в Україну і проінспектував російське угруповання військ, задіяне на війні. Тоді повідомлялося, що на командних пунктах Шойгу нібито заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки і дій російських збройних сил на основних операційних напрямках.
Вже за місяць роспропаганда повідомила, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов приїхав на тимчасово окуповані території України. Нібито для перевірки.