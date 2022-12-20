Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу нещодавно нібито відвідав "передові позиції" своєї армії в Україні. З'ясувалося, що глава Міноборони РФ був насправді в десятках кілометрів від лінії фронту.
Російські пропагандисти відрапортували, що Шойгу "здійснив обліт районів дислокації військ і перевірив передові позиції російських підрозділів".
"На передовій Сергій Шойгу поспілкувався з російськими військовослужбовцями та подякував особовому складу за зразкове виконання бойових завдань", – йдеться у повідомленні.
За даними проекту GeoConfirmed, насправді на оприлюдненому відео російський міністр оборони перебував за десятки кілометрів від фронту.
Волонтери проекту з'ясували, що окопи, які потрапили в кадр, знаходяться в 75 кілометрах від лінії фронту. Йдеться про північну частину Криму, в районі міста Армянськ.
Візит Шойгу на "передові позиції" - що відомо
18 російські ЗМІ повідомили, що міністр оборони РФ провів перевірку угруповання російських військ на території України. Також опубліковано відео, на якому він з вертольота оглядає захисні споруди окупантів.
У свою чергу спікер східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що можливий візит Шойгу на фронт швидше мінус, а не плюс для морального стану російської армії.