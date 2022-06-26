На командних пунктах Шойгу нібито заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських Збройних сил на основних операційних напрямках.

Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне на війні в Україні.

Про це повідомляє сайт Міноборони РФ.

На командних пунктах Шойгу буцімто вислухав звіти командувачів стосовно поточної обстановки та дій рашистських збройних сил на основних операційних напрямках.

Шойгу також роздав нагороди – медалі "Золота Зірка" та Ордена мужності російським бойовикам, які "виявили героїзм і самовідданість при виконанні бойових завдань" на війні в Україні.

Точне місце розташування Шойгу не відоме, але російські ЗМІ впевнені, що "фанерний маршал" приїхав на окуповані території Донбасу.

У травні була непідтверджена інформація, що начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов зазнав поранення під Ізюмом Харківської області.

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