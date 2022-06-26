Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне на війні в Україні.
Про це повідомляє сайт Міноборони РФ.
На командних пунктах Шойгу буцімто вислухав звіти командувачів стосовно поточної обстановки та дій рашистських збройних сил на основних операційних напрямках.
Шойгу також роздав нагороди – медалі "Золота Зірка" та Ордена мужності російським бойовикам, які "виявили героїзм і самовідданість при виконанні бойових завдань" на війні в Україні.
Точне місце розташування Шойгу не відоме, але російські ЗМІ впевнені, що "фанерний маршал" приїхав на окуповані території Донбасу.
У травні була непідтверджена інформація, що начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов зазнав поранення під Ізюмом Харківської області.
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