Добровольчі бригади виконуватимуть штурмові завдання в ході контрнаступу.

Бійців з "Гвардії наступу", що зараз формується, тренуватимуть від двох до чотирьох місяців. Також паралельно вирішуватимуть питання матеріально-технічного забезпечення нових бригад, розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, першими на навчальні полігони відправлять "кістяк" формованих бригад – діючих військовослужбовців і працівників МВС, які вже мають певний досвід, в тому числі бойовий.

"Потім до них поступово будуть приєднуватися нові бійці – з числа добровольців, відібраних під час рекрутингової кампанії в бригади "Гвардії наступу", яка триває", – розповів міністр.

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Одночасно з цим йде процес комплектування нових бригад матеріально-технічними ресурсами.

"Ми повинні вчасно заправити техніку, вчасно її відремонтувати. Ми розуміємо, що сам військовий не повинен думати ні про що [інше], як посилити свої навички, про свій професійний рівень і про дії на полі бою, щоб уберегти один одного, щоб виконати бойове завдання", – заявив Клименко.

Добровольчі бригади Гвардії наступу

На початку лютого Міністерство внутрішніх справ оголосило про формування добровольчих штурмових бригад "Гвардії наступу". Стверджується, що вони зіграють важливу роль в ході майбутнього контрнаступу.

Як пояснив військовий експерт Ігор Романенко, поки ЗСУ будуть проривати фронт і розвивати оперативний успіх в ході контрнаступу, штурмові бригади займуться зачисткою населених пунктів.

У МВС похвалилися, що потік бажаючих вступити в "Гвардію наступу" настільки великий, що доведеться створювати більше бригад, ніж спочатку планувалося. Формувати їх будуть в дві хвилі.

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