Якщо штат буде заповнений, люди, які мають бажання потрапити до "Гвардії наступу", будуть зараховані до резерву.

В Україні продовжують формувати штурмові бригади "Гвардія наступу", які згодом братимуть участь в звільненні Донецька, Луганська та Криму від російських окупантів.

Як розповів в ефірі телемарафону офіцер командування 3-ї бригади оперативного призначення НГУ "Спартан" на позивний "Шило", для вступу до "Гвардії наступу" не обов’язково мати бойовий досвід – "достатньо бути вмотивованим, справжнім патріотом, мати бажання знищити ворога, не мати медичних протипоказань".

Добровольцями, яких вже понад 20 тисяч, будуть доукомплектовані штати, буде проведено відповідну підготовку за напрямками. При цьому в першу чергу штат поповнюватиметься відповідно до фахового рівня добровольців (буде відбір за вузькими спеціальностями).

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"Основу нашої бригади складають офіцери та солдати, які вже мають бойовий досвід. До нас ідуть добровольці, ті хто раніше мали досвід участі в АТО/ООС, представники інших підрозділів та структур – на переведення. Ті люди, які до нас приходять, розподіляються відповідно до військових спеціальностей та за напрямками проходять підготовку. Вона проходить в три етапи: індивідуальна (вогнева, тобто загальна будова, тактико-технічні характеристики, безпосередньо вправи стрільб, володіння зброєю), інженерна (щодо маскування, подолання інженерних загороджень), надання медичної допомоги при пораненні (самодопомога, допомога поранену побратиму та його евакуація)", – розповів офіцер "Спартана".

Якщо штат буде заповнений, люди, які мають бажання потрапити до "Гвардії наступу", будуть зараховані до резерву.

Гвардія наступу - що відомо про штурмові бригади МВС

Напередодні Міністерство внутрішніх справ України анонсувало створення штурмових бригад "Гвардія наступу", які потім братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму. Це бригади "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан", "Азов" (Національна гвардія України), "Сталевий кордон" (Державна прикордонна служба) та "Лють" (Нацполіція України).

Долучитися до бригад можна через подання заявки онлайн на сайті storm.mvs.gov.ua або ж у визначених ЦНАПах. Також є гаряча лінія для консультацій 0800100020.

Станом на вечір 8 лютого На зарахування до "Гвардії наступу" подали заявки вже понад 20 тисяч осіб. Серед охочих – близько 600 жінок. Середній вік кандидатів на вступ до цих бригад – 33 роки.

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