На деяких напрямках дезертири залишають позиції десятками.

Бойовики загонів "Шторм-z" грабують власні підрозділи та зникають в "невідомому напрямку".

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, на тимчасово окупованих територіях Луганської області почастішали спроби продажу військового майна окупантами.

"Здебільшого це новобранці нещодавно створених штурмових загонів "Шторм-z", які тікають зі своїх підрозділів разом зі стрілецькою зброєю. Враховуючи недоотримання обіцяної за контрактом платні, "штурмовики" компенсують "збитки", вилучаючи в своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють казенним майном. Здебільшого це автозапчастини, шини та паливо. Далі вони намагаються реалізувати майно в найближчих населених пунктах та від’їжджають в "невідомому напрямку", - зазначили в ГУР.

Крім того, дезертирство активізується і в регулярних частинах окупаційної армії. На це вплинула як активізація бойових дій та великі втрати, так і нещодавнє скасування відпусток для військових задіяних в Україні. Зокрема, 90 озброєних окупантів втекли зі своїх позицій поблизу села Арапівка Сватівського району Луганської області.

Війна в Україні - останні новини

Минулої доби окупанти намагалися наступати на Лиманському, Бахмутському та Шахтарському напрямках, але зазнали невдачі. Натомість ЗСУ наступали щонайменше на трьох напрямках і досягли успіхів.

Впродовж останнього тижня Сили оборони України звільнили 7 населених пунктів в Донецькій і Запорізькій областях.

Нещодавно стало відомо, що російські окупанти намагаються повертатися на свої позиції на лівобережжі та посилюють обстріли.

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