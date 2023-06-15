Вони показали вкрай низьку боєздатність, серед зеків-окупантів процвітає алкоголізм, мародерство, а також дезертирство.

Росія перекидає залишки зеків-окупантів із так званих штурмових рот "z" до так званого "добровольчого корпусу". Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"За наказом Путіна № ПРС-563, штурмові роти "z" були сформовані із засуджених осіб для ведення наступальних дій та міських боїв під час війни проти України. На практиці окупаційні підрозділи, укомплектовані так званим "спецконтингентом", показали вкрай низьку боєздатність. Серед зеків-окупантів процвітає алкоголізм, мародерство, а також дезертирство ― зокрема й через катастрофічні втрати", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в розвідці, для перегрупування та доукомплектації так званого "добровольчого корпусу" засудженими особами військове керівництво РФ утворило спецкомісію, яку очолив заступник начальника штабу російських окупаційних військ в Україні генерал-майор Польгуєв.

В ГУР поінформували, що комісії видано наказ відібрати близько 2 тисяч осіб з кількості "спецконтингенту", провести з ними вишкіл на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих українських територіях, та перекинути в зону бойових дій.

"Для членів спецкомісії Польгуєва на окупованих територіях України передбачена посилена охорона, а за дисципліною серед зеків-добровольців стежитимуть групи воєнної поліції РФ", - мовиться у повідомленні.

Російські ув'язнені на війні проти України - головне

РФ почала використовувати на фронті штурмові роти "Шторм Z" - підрозділи з особливого контингенту, вони складаються із злочинців, які не встигли потрапити до в'язниці.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що підрозділи "Шторм Z" комплектуються з громадян, які мають проблеми з законом. Російське Міноборони запропонувало їм замість того, щоб потрапити у в'язницю - стати "добровольцем" на війні. Саме цим дана категорія осіб відрізняється від найманців ПВК "Вагнер", яких раніше вербували безпосередньо у в'язницях.

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