Гуменюк зауважила, що ситуація залишається "досить складною".

Керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк наголошує, що російські окупанти намагаються повертатися на свої позиції на лівобережжі та посилюють обстріли. Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації в Херсонській та Миколаївській областях.

Гуменюк зауважила, що ситуація залишається "досить складною". Адже в умовах продовження контрбатарейної боротьби доводиться ще й проводити роботи з ліквідації наслідків повені.

"В цих умовах ворог, починаючи повертатися на ті позиції, які відкрилися від великої води, посилює обстріли. Зокрема, цієї ночі було близько 40 обстрілів у нашій зоні відповідальності", - сказала вона.

Речниця наголосила, що для нічного періоду – це досить висока інтенсивність обстрілів.

"На жаль, є загиблі на Херсонщині. І обстріляно було вісім населених пунктів. Це досить потужний показник за останні дні в умовах, коли люди дійсно ще оговтуються від техногенної катастрофи", - зазначила Гуменюк.

Говорячи про Очаківський напрямок, то там, за її словами, ніч пройшла трохи спокійніше, без обстрілів.

На уточнення, йдеться про повернення на свої позиції на лівому березі, які раніше були підтоплені, мінометних розрахунків чи артилерії ворога, Гуменюк розповіла: "Бачимо по наслідках обстрілів, що дійсно повертаються і мінометні розрахунки. Хоча, в більшості випадків, зараз вони використовують все ж таки РСЗВ і важку артилерію".

Водночас, наголосила речниця, поява таких одиниць озброєння на полишених раніше окупантами позиціях непоміченою не залишається.

"За минулу добу ми відмінусували три великі гармати, які завдавали ударів крупними калібрами по правому берегу", - розповіла Гуменюк.

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