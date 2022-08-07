Раніше підключилися Канада і Нідерланди.

Міністерство оборони Швеції оголосило, що приєднається до списку країн, що беруть участь у навчанні українських військовослужбовців у Великобританії.

Як повідомляє прес-служба уряду Швеції, військові інструктори проводитимуть підготовку наших бійців й перебуватимуть в Великобританії з 12 серпня по 31 грудня 2022 року.

"Швеція бере участь у цій роботі, і шведські інструктори сприятимуть зміцненню обороноздатності України", - заявив міністр оборони Петер Хультквіст.

Як пише Sky News, рішення Швеції приєднатися до програми поряд з Канадою і Нідерландами привітав міністр оборони Великобританії Бен Уоллес. Він сказав, що він "радий" приєднанню країни.

В рамках програми навчання під керівництвом британців протягом декількох тижнів проходять підготовку до 10 000 українських військових.

У програмі задіяні близько 1050 британських військовослужбовців.

Як писав УНІАН, під час візиту до Києва прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про окрему тренувальну програму для українських військовослужбовців, під час якої кожні 120 днів навчатимуться до 10 тисяч солдатів.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес відвідував українських військових, які прибули на навчання в країну.

Британський прем'єр Борис Джонсон також відвідував наших бійців на навчаннях у Північному Йоркширі.

Зокрема, він взяв участь у тренуванні, особисто оцінив деякі види озброєнь і висловив упевненість у перемозі України.

Раніше Канада відновила програму навчань для українських військових. Для цього до 225 канадських військовослужбовців направлені до Великобританії.

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