У межах програми найближчими місяцями залучать близько 10 тисяч українських бійців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав українських військових, які прибули на навчання до країни. Він назвав цю програму наступним етапом підтримки Лондоном у боротьбі з Росією.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

У межах програми найближчими місяцями залучать близько 10 тисяч українських бійців та 1050 британських військовослужбовців. Навчання відбуватимуться на військових полігонах північно-східного, південно-західного та південно-східного регіонів. Кожен курс триватиме кілька тижнів, його проводитимуть підрозділи 11 бригади сприяння силам безпеки.

"Використовуючи досвід британської армії світового рівня, ми допоможемо Україні відновити її сили та посилити опір, захищаючи суверенітет своєї країни та право вибирати власне майбутнє", — заявив Воллес.

Українські військові пройдуть курси на основі базової військової підготовки Великої Британії. Вона складається з навчання володінню зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, польової техніки, тактики патрулювання і навчання законів збройних конфліктів.

Під час візиту до Києва прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про окрему тренувальну програму для українських військовослужбовців, в межах якої кожні 120 днів навчатимуться до 10 тисяч солдатів.

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