Навчання військових у Британії / фото DefenceHQ

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав українських військових, які прибули на навчання до країни. Він назвав цю програму наступним етапом підтримки Лондоном у боротьбі з Росією.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

У межах програми найближчими місяцями залучать близько 10 тисяч українських бійців та 1050 британських військовослужбовців. Навчання відбуватимуться на військових полігонах північно-східного, південно-західного та південно-східного регіонів. Кожен курс триватиме кілька тижнів, його проводитимуть підрозділи 11 бригади сприяння силам безпеки.

Воллес приймав міністра оборони Данії / фото DefenceHQ

"Використовуючи досвід британської армії світового рівня, ми допоможемо Україні відновити її сили та посилити опір, захищаючи суверенітет своєї країни та право вибирати власне майбутнє", — заявив Воллес.

Українські військові пройдуть курси на основі базової військової підготовки Великої Британії. Вона складається з навчання володінню зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, польової техніки, тактики патрулювання і навчання законів збройних конфліктів.

Під час візиту до Києва прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про окрему тренувальну програму для українських військовослужбовців, в межах якої кожні 120 днів навчатимуться до 10 тисяч солдатів.

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