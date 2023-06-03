ЗСУ знешкодили 41 одиницю озброєння та військової техніки росіян.

На Таврійському напрямку упродовж доби Сили оборони України знищили понад роту російських окупантів та знешкодили 41 одиницю озброєння та військової техніки росіян.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони цього напрямку протягом доби виконали 997 вогневих завдань.

За його словами, втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти.

Відео дня

"Було знищено та пошкоджено 41 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 8 танків, БТР, БМП, ББМ, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 одиниці РЕБ "Поле-21", РЕБ "Сілок-01", 2 ЗРК "ТОР", 3 ЗРК "БУК", БпЛА "Zala", БпЛА "Орлан - 10", БпЛА "Ланцет", БМ-21 "Град". Також було знищено 3 склади з боєприпасами ворога", - поінформував командувач.

Втрати окупантів в Україні

Втрати ворога з початку війни склали вже 209 тис. 470. За минулу добу Сили оборони України знищили 560 загарбників. Також було знищено десять ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, сім РСЗВ та сім засобів ППО противника.

Протягом доби на Бахмутському напрямку окупанти намагалися повернути втрачені позиції, але їм це не вдалося.

Вас також можуть зацікавити новини: