Водночас ворог продовжує третювати правобережжя, вбиває мирних людей та руйнує житлові будинки.

На Херсонському напрямку українські захисники знищили багато техніки загарбників, серед якої спостережний пункт "Муром", який українці називають "очами Мордору", та гармати. За минулу добу всого ліквідовано 15 окупантів.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня, знищено багато військової техніки противника. Зокрема, реактивну систему залпового вогню "Град", п’ять гармат, чотири розвідувальні БпЛА типу "Мерлін" та "Орлан-10". На металобрухт перетворено три одиниці автомобільної техніки та два човни. Також знищено ще один комплекс відеоспостереження "Муром-М", який "бачить" людей та техніку на великій відстані навіть у темряві.

"Корабельне угруповання ворога зараз розгорнуто в кількості дев'яти кораблів. З них вісім - в Чорному морі та один - в Азовському. Ракетоносії заведені в пункти базування", - розповіли у прес-службі.

Відео дня

У Силах оборони нагадали, що вночі ворог знов здійснив атаку із застосуванням БпЛА типу Shahed-131/136. Силами протиповітряної оборони в зоні відповідальності цього підрозділу ЗСУ чотири таких БпЛА знищено, але внаслідок удару пошкоджено будівлю агропромислового комплексу.

Протягом доби противник завдав три авіаційні удари із застосуванням 20 керованих бомб по населених пунктах Берислав, Ольгівка, Львове, Миколаївка. Переважну кількість бомб (18 одиниць) окупанти застосували вночі, коли люди спали. Внаслідок бомбардування пошкоджено будівлю лікарні, трансформатор та гаражі.

"Продовжуючи тероризувати населення Херсону, окупанти скинули з дрона осколковий боєприпас, внаслідок вибуху якого пошкоджено приватний будинок. Дивом вдалось врятувати малолітніх дітей", - кажуть військові.

Також під обстрілами перебували жителі Тягинки, Веселого, Золотої Балки, Велетенського. Пошкоджено багатоповерховий будинок, півтора десятка приватних будинків та цех одного з заводів.

Ситуація в Херсоні - останні новини

Ворог посилив обстріли правобережної Херсонщини. Зокрема, внаслідок ворожої агресії за минулу добу там цивільна особа загинула, шість цивільних поранено, з них дві дитини.

Сьогодні вранці ворог завдав удару по середмістю. Під обстрілом було транспортне підприємство. Поранення отримали комунальники та поліцейські. Одному з постраждалих відірвало ногу.

Загалом у Херсонській міській територіальній громаді з дня деокупації, 11 листопада 2022 року, при виконанні посадових обов'язків загинули 9 працівників комунальних підприємств (транспорт, медицина, освіта, теплозабезпечення тощо) та майже 30 поранені.

Вас також можуть зацікавити новини: