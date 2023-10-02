Також було знищено 9 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем.

Упродовж минулої доби Збройні сили України ліквідували 510 російських загарбників та знищили чимало техніки РФ.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 2 жовтня, орієнтовно склали 279 тис. 80 осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також було знищено чимало техніки противника. Зокрема: танків - 4 тис. 717 (+15) од, бойових броньованих машин - 9 тис. (+9) од, артилерійських систем - 6 тис. 525 (+48) од, РСЗВ - 801 (+3) од, засоби ППО - 540 (+3) од, літаків - 316 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5 тис. 61 (+18), крилаті ракети - 1 тис. 529 (+0), кораблі /катери - 20 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8 тис. 909 (+26) од, спеціальна техніка - 938 (+5).

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Нові втрати та атаки з боку армії РФ

Як повідомляв УНІАН, за тиждень, з 25 вересня по 1 жовтня, Силами оборони України знищено близько 2 тис. 720 осіб російських окупантів та 711 одиниць озброєння та військової техніки.

Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ: 40 танків, 77 бойових броньованих машин, 244 артилерійських системи, дев'ять РСЗВ, шість установок ППО, 149 одиниць автотехніки, 19 одиниць спецтехніки.

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували українські сили на декількох напрямках фронту. Зокрема, ворог атакував на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках. На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Новодарівки та Вербового Запорізької області, успіху не мав.

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