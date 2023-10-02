Знищено два ворожі танки, три ББМ, три артилерійських системи та міномети, шість БпЛА, три одиниці автомобільної та одну - спеціальної техніки.

Українські воїни на Таврійському напрямку за минулу добу ліквідували 306 російських окупантів та 18 одиниць військової техніки противника.

Як повідомив Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав.

Крім того, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районах Кераміка, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Ворог здійснив 11 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

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На Шахтарському напрямку, як зазначається, загарбники безуспішно атакували в районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Новодарівки та Вербового Запорізької області, успіху не мав.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1098 вогневих завдання. Загальні втрати ворога склали 306 осіб. Сім окупантів здалися в полон. Знищено 18 одиниць військової техніки противника. Зокрема, два танки, три ББМ, три артилерійських системи та міномети, шість БпЛА, три одиниці автомобільної та одну - спеціальної техніки. Також знищено три склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт ворога", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ ліквідували майже 3 тисячі окупантів минулого тижня

Як повідомляв УНІАН, за тиждень, з 25 вересня по 1 жовтня, Силами оборони України знищено близько 2 тис. 720 осіб російських окупантів та 711 одиниць озброєння та військової техніки.

Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ: 40 танків, 77 бойових броньованих машин, 244 артилерійських системи, дев'ять РСЗВ, шість установок ППО, 149 одиниць автотехніки, 19 одиниць спецтехніки. Окрім цього нашими захисниками збито один ворожий літак, 11 ракет та 155 БпЛА.

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