Зокрема, українські ракетні війська уразили пункти управління, склад боєприпасів і різну військову техніку російських окупантів.

Сили оборони України за поточну добу успішно "підсмажили" місця зосередження особового складу і техніки російських загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетним комплексам противника", - наголошується у зведенні.

Крім того, українськими підрозділами ракетних військ уражено 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

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Удари росіян по українцях

Як зазначили в Генштабі, сьогодні Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".

"За уточненою інформацією протиповітряною обороню було знищено 28 із 31 "шахедів" по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях України. Від цинічного ракетного удару балістичною ракетою "Іскандер-М" постраждало мирне населення міста Кривий Ріг Дніпропетровської області", - сказано у зведенні.

"Загалом, цієї доби ворог завдав 9 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - додали в Генштабі.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін розповів, що наразі в районах звільнених Андріївки і Кліщіївки тривають бої за їх утримання. Росіяни хоч і виснажені, однак вони здатні відновити наступ після відновлення сил.

Тим часом, на півдні минулої доби українські військові вчергове потужно вдарили по російських позиціях, внаслідок чого було ліквідувано понад 20 загарбників та знищено купу їхньої техніки.

Загалом, за даними Генштабу, упродовж попередньої доби на українській землі було ліквідовано 520 російських окупантів. Загальні бойові втрати серед особового складу загарбників зросли до 273460 осіб.

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