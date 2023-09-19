Було знищено 3 ЗРК, 19 артзасобів, а також уражено райони зосередження особового складу та озброєння окупантів.

Минулої доби авіація Збройних сил України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Водночас, як повідомляє Генштаб, бійці ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 3 зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів, 1 пункт управління противника.

Крім того, Росія знову атакувала територію України крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".

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"Протиповітряною обороною знищено всі 17 крилатих ракет та 18 із 24 "шахедів" противника. На жаль, внаслідок таких терористичних дій кремля, є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура", - додали у Генштабі.

Загалом окупанти завдали 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Війна в Україні - останні новини

Збройні сили України на Бахмутському напрямку успішно відбили низку атак російських окупантів в районі Кліщіївки та не дали їм відновити втрачене положення в районі Андріївки. У районі Токмака в окупантів тріщить фронт.

За даними аналітиків ISW, українські війська під час успішного наступу на південь від Бахмута Донецької області розбили елітні частини російських окупантів.

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