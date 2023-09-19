Ворог виснажений, однак здатен відновити наступ після відновлення сил.

Наразі в районах звільнених Андріївки та Кліщіївки тривають бої за утримання цих населених пунктів. Наразі росіяни виснажені, однак вони здатні відновити наступ після відновлення сил.

Для український військових закріплення на лінії Андріївка-Кліщіївка - це відправна точка, з якої вже можна більш реально говорити про подальше оточення Бахмута, вважає майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

За його словами, взяття цієї лінії дає вогневий контроль ще над частиною Бахмута.

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"Це опорна лінія, яка для нас дуже важлива для реалізації подальших планів. Проте офіційні повідомлення про взяття цих населених пунктів не означають, що там припинились бої. Зараз іде боротьба за їхнє утримання", - розповів військовий.

На його думку, найближчим часом росіяни сфокусують свою увагу не на поверненні цих населених пунктів, а на стриманні української армії, відновленні власних сил та облаштуванні своєї лінії оборони. Крім того, ворог буде максимально наносити ураження - за допомогою артилерії, дронів, ФАБів - щоб затримати просування ЗСУ.

За словами Жоріна, поки окупанти не замінять підрозділи на цьому напрямку на боєздатні й не піднімуть морально-психологічний стан особового складу, то ще зарано говорити про серйозні спроби контрнаступу.

"72-га мотострілкова бригада РФ повністю розбита, і найближчим часом на фронті навряд ми її побачимо, бо управління майже знищене. 31-ша та 83-тя десантно-штурмові суттєво потрьопані. Всі придані сили типу "Еспаньйоли" просто втекли звідти", - зазначив він.

Однак, майор впевнений, що така ситуація лише тимчасова і ворог почне спроби наступу, як тільки збере сили для нього.

Звільнення Андріївки і Кліщіївки - деталі

Чутки про звільнення Андріївки під Бахмутом почали поширюватися ще 14 вересня. Згодом, 15 вересня, у Генштабі ЗСУ підтвердили взяття населеного пункту під український контроль. Відвоювати його вдалося, здійснивши успішний штурм.

Завдяки звільненню Андріївки українські війська змогли отримати контроль над залізницею, яка є опорною лінією для подальшого наступу та оточення Бахмута.

Вже 17 вересня українські військові увійшли до Кліщіївки, яка розташована неподалік Андріївки, витіснили росіян та зайняли населений пункт.

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