Близько 9:00 ЗСУ завдали успішного удару по складах матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів окупантів у Доломітному Донецької області.

Сили оборони України відчутно підсмажили російських загарбників на фронті.

"Авіація сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Крім того, українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та 1 радіолокаційну станцію противника.

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Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, близько 9:00 ЗСУ завдали успішного удару по складах матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів окупантів у Доломітному Донецької області.

Водночас протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні - останні новини

За даними Генштабу, Сили оборони України за добу успішно відбили атаки російських загарбників на 5 напрямках. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення.

Наразі ЗСУ наближаються до розгалуженої мережі укріплених траншей росіян уздовж Південного фронту.

Сьогодні вночі, 1 вересня, російські окупанти запустили по території України дві крилаті ракети "Калібр".

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