Українські воїни на лівобережжі б'ють, зокрема, по вогневих позиціях супротивниках та його тилах.

За минулу добу втрати Росії в Україні на лівобережжі були серйозні - українські захисники знищили дорогу техніку супротивника, серед якої два зенітно-ракетних комплекси "Бук-М3" та радіолокаційна станція "Яструб-АМ", вартість яких становить сотні мільйонів доларів.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України. Йдеться, що на лівобережжі ворог не припиняє спроб вибити підрозділи ЗСУ з позицій. Зокрема, протягом доби противник здійснив дев'ять марних штурмів. Водночас українські захисники продовжують розширення плацдарму та утримують зайняті позиції, завдаючи окупантам значних втрат у живій силі та техніці.

"Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - наголошується у повідомленні. Зокрема, є підтвердження, що за минулу добу на лівому березі ліквідовано 16 окупантів. Пущено на брухт розвідувальний БПЛА Zala, п’ять ударних дронів "Ланцет", гармату, два міномети, чотири одиниці автомобільної техніки.

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"У повітря злетів" польовий пункт боєпостачання та три важливі комплекси противника. Це дві зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3" - установки ППО сухопутних військ середньої дальності. Також знищено радіолокаційну станцію "Яструб-АМ", якою дуже пишаються російські загарбники.

Окрім того, підкреслюється, що протягом бойової доби (з 7:00 до 7:00) противник завдав чотири авіаційні удари із застосуванням ракети невстановленого типу в напрямку Миколаївщини, крилатої ракети Х-59 в напрямку Криворіжжя та вісім керованих авіабомб в напрямку Червоного Маяка на Херсонщині. Під час нічної атаки ударними дронами на півдні знищено БПЛА типу Shahed-136/131 на Кіровоградщини.

"Ворог збільшив кількість застосувань FPV-дронів - їх зафіксовано 16. Скинув з БПЛА інших модифікацій 21 осколковий боєприпас - ними ворог атакував населені пункти правобережжя Херсонщини та Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.

За даними Сил оборони півдня, наразі у Чорному морі знаходяться п'ять бойових кораблів ворожого флоту, ще один - в Азовському. Ракетоносії заведені у пункти базування.

Важливі новини про бойові втрати ворога на сьогодні в Україні

Нагадаємо, напередодні Сили оборони півдня України повідомили про збільшення кількості штурмових дій противника - зокрема, за добу ЗСУ відбили на лівобережжі 19 штурмів.

Варто зазначити, що Росія зазнає колосальних втрат на українській землі. Загальні втрати ворога на 3 січня поточного року становлять приблизно 361 500 окупантів.

Довідка УНІАН. ЗРК "Бук-М3" - установки ППО сухопутних військ середньої дальності, призначені для боротьби з аеродинамічними цілями, які здатні маневрувати, обстрілу радіоконтрастних наземних цілей та ураження надводних цілей в умовах інтенсивної протидії як вогневої, так і радіоелектронної. Вартість кожної одиниці - понад 200 млн доларів.

Радіолокаційна станція "Яструб-АМ", вартість якої близько 250 млн доларів, здатна відстежувати траєкторію ракет в автоматичному режимі та обчислювати точні координати позицій артилерії противника. Вранці 2 січня російські ЗМІ повідомляли, що "Яструб-АВ" отримали підрозділи окупаційних військ. За деякими даними, випробування цієї установки завершилися наприкінці 2021 року-початку 2022-го.

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