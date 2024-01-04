Попри втрати, ворог продовжує здійснювати безуспішні атаки з метою окупації територій.

Протягом минулої доби, 3 січня, на фронті між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 58 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили три атаки загарбників в районі Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

Водночас на Бахмутському напрямку ворог наступав біля Богданівки та Андріївки Донецької області. Відбито чотири атаки. Також продовжують бої на Авдіївському напрямку. Наші війська стримують ворога, який хоче оточити Авдіївку.

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"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області", - розповіли у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Там вчора вона відбили 14 атак. На Запорізькому напрямку було спокійніше - біля Роботиного Запорізької області відбили одну атаку.

На Херсонському напрямку українські війська продовжують розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог намагається вибити наших захисників с займаних позицій. Минулої доби окупанти здійснили 9 штурмових дій, але всі вони були відбиті.

Війна в Україні - останні новини

Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що для більш швидкого закінчення війни потрібно, щоб на диктатора Володимира Путіна тиснули не тільки, зокрема, західні держави.

Політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко додав, що для звільнення окупованих територій та виходу на кордони 1991 року Україні знадобиться така кількість снарядів, яку можна порівняти з запасами країн-членів НАТО та їхніх партнерів разом узятих.

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