За 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника.

Сили ППО України знищують приблизно 80% цілей. Про це зазначив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своєму Telegram-каналі, вітаючи із професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

"За 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника. Близько 80% знищується нашими вогневими засобами", - підкреслив Залужний.

Він зауважив, що це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура.

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"І це показник високої майстерності наших воїнів. Пишаюся, дякую за службу і вітаю! Вічна пам’ять тим, хто наблизив нас до Перемоги, але, на жаль, не розділить її з нами", - написав головнокомандувач ЗСУ.

Постачання західних систем ППО Україні

США та інші західні союзники останнім часом зосередилися на поставках засобів протиповітряної оборони для України, включаючи застарілі системи радянської епохи і більш сучасні.

Сьогодні в США підтвердили, що Вашингтон розглядає можливість відправки в Україну систем ППО Patriot. Спочатку ці системи пропонувалися Польщі для захисту її кордону від ракет, але тепер союзники вивчають, чи можна їх поставити Україні.

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