Вони запевнили, що підтримка буде продовжуватися стільки, скільки це необхідно.

Очільники МЗС країн-членів НАТО за підсумками зустрічі в Бухаресті випустили заяву, в якій запевнили, що Альянс посилить підтримку України.

Як наголосили міністри в заяві, вони будуть "ще більше посилювати політичну і практичну підтримку України", поки країна захищає "свій суверенітет і територіальну цілісність і спільні [з Альянсом] цінності від російської агресії". Вони запевнили, що підтримка буде продовжуватися стільки, скільки це необхідно.

"НАТО буде продовжувати тісно координувати свої дії з відповідними зацікавленими сторонами, в тому числі міжнародними організаціями, зокрема ЄС, а також країнами-однодумцями. Спираючись на підтримку, надану раніше, ми допоможемо Україні зміцнити її стійкість, захистити її народ і протистояти російським дезінформаційним кампаніям і брехні", – йдеться в заяві.

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Міністри акцентували, що Росія "несе повну відповідальність за цю війну, грубе порушення міжнародного права і принципів Статуту ООН".

"Агресія Росії, в тому числі її наполегливі і безсовісні напади на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру, позбавляє мільйони українців основних соціальних послуг. Це вплинуло на глобальні запаси продовольства і поставило під загрозу найбільш вразливі країни і народи світу. Неприйнятні дії Росії, в тому числі гібридні дії, енергетичний шантаж і безрозсудна ядерна риторика, підривають заснований на правилах міжнародний порядок", – зауважують міністри.

Також глави МЗС акцентували, що солідарні з Польщею після інциденту 15 листопада, що призвів до трагічної загибелі людей внаслідок ракетних ударів Росії по Україні. Вони також засуджують дії Білорусі, яка активно сприє агресивній війні Росії проти України.

"Всі особи, відповідальні за військові злочини, включаючи сексуальне насильство в умовах конфлікту, повинні бути притягнуті до відповідальності", – зазначено в заяві.

Міністри також висловили повну солідарність з урядом і народом України і віддали шану всім, хто загинув, героїчно захищаючи свою країну і землю.

Вони повторили, що як і раніше твердо прихильні незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України та ніколи не визнають російські спроби анексії українських територій, вчинені з грубими порушеннями Статуту ООН.

Україна і НАТО-останні новини

30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку. В Альянсі тоді заявили, що двері для вступу України в НАТО відкриті.

29 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Фінляндія І Швеція стануть членами НАТО найближчим часом і додав, що в Альянсі "дотримуються тієї ж думки з приводу членства України".

Також раніше в НАТО заявляли, що допоможуть Україні захищатися від Росії "стільки, скільки буде потрібно".

Водночас Угорщина, яка перешкоджає перспективі членства України в НАТО з 2017 року, блокуючи роботу профільного комітету, 29 листопада заявила, що блокуватиме участь України у засіданнях Альянсу.

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