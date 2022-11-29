Забезпечення України засобами ППО є "найвищим пріоритетом" США, додав чиновник Пентагону.

США розглядають передачу Україні системи протиракетної оборони Patriot для підтримки військ ППО проти атак Росії, пише CNN з посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

"Всі варіанти на столі", - сказав чиновник, відповідаючи на питання, чи розглядають США можливість відправки батарей Patriot конкретно в Україну. "Patriot - це один із розглянутих варіантів ППО", - додав чиновник.

Забезпечення України засобами ППО є "найвищим пріоритетом" США, додав чиновник.

Відео дня

"Ми розглядаємо всі можливі варіанти, які могли б допомогти українцям протистояти атакам Росії, тому всі варіанти на столі, і ми дивимося на те, що можуть зробити Сполучені Штати, ми дивимося на те, що наші союзники і партнери можуть зробити, і шукаємо комбінації можливостей, які були б корисні", - додав чиновник.

Patriot для України

Після того, як ракети української ППО впали на території Польщі під час відбиття російської атаки, Німеччина запропонувала Варшаві захистити своє небо комплексами Patriot, розмістивши їх на кордоні з Україною.

Натомість прем’єр Польщі Матеуш Моравецький услід за польськими парламентарями й міністром оборони порадив Берліну передати Patriot для України.

У НАТО, своєю чергою, заявили, що рішення про передачу комплексів для України не вимагає додаткових консультацій – це може ухвалити Німеччина.

На що у Берліні відповіли розпливчато, гальмуючи передачу озброєння. Міністерка оборони Крістін Ламбрехт заявила, що Patriot – частина ППО НАТО, її використання має обговорюватися з союзниками.

Patriot - характеристики американського ЗРК

Американські комплекси мають потужні радари, здатні виявляти і розпізнавати більше 100 ворожих повітряних цілей.

Patriot використовують для протиракетного захисту військових баз, великих адміністративно-промислових центрів. За словами представника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, у разі передачі установки Patriot прикриють до 120 км лінії фронту.

До складу одного комплексу входять багатофункціональна радіолокаційна станція, пункт управління вогнем, пускові установки М901 з ракетами МІМ104 і технічне обладнання.

Вас також можуть зацікавити новини: