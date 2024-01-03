Росія продовжує перекидати резерви з інших напрямків.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські окупанти продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках та перегруповується на Лиманському.

Як йдеться у його дописі у Telegram, на Бахмутському напрямку тривають напружені бої біля Богданівки, ворог намагається наступати у бік Часового Яру. Крім того, противник продовжує щоденні штурми поблизу Синьківки для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп’янськ.

На Лиманському напрямку російські війська після понесених втрат проводять перегрупування та підготовку до ведення наступів. Рф на цьому напрямку активно застосовує авіацію, завдаючи ударів керованими авіаційними бомбами.

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Загалом ворог збільшив використання техніки під час наступів, щоб підтримати піхоту. Для штурмів активно залучаються підрозділи сформовані з колишніх злочинців "шторм z" та "шторм v". За словами Сирського, окупанти продовжують перекидати резерви з інших напрямків.

"Наші воїни, попри складні умови, мужньо тримають оборону та не дають ворогу просунутись вперед. В органах управління усіх рівнів постійно проводиться робота щодо вироблення рішень спрямованих насамперед на випередження дій ворога, ведення ефективної контрбатарейної боротьби, знищення резервів окупантів на шляхах їх висування та збереження життя наших військовослужбовців", - наголосив командувач.

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Як раніше повідомляв у ранковому зведенні Генштаб, протягом минулої доби, 2 січня, відбулось 57 бойових зіткнень.

Загальні втрати РФ вже перевищили 361 тисячу військових.

При цьому за п'ять останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів.

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