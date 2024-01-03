Аналітики відзначили, що окупанти продовжують перебільшувати свої досягнення на фронті.

Російські окупанти досягли незначних територіальних успіхів на південний захід від Сватового та на північний захід від Кремінної.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). На геолокованих кадрах видно, що окупанти просунулися на захід від Кармазинівки (11 км на північний захід від Сватового) і Площанки (15 км на північний захід від Кремінної).

Як зазначили аналітики, за даними російських пропагандистів, російське військо незначно просунулося в районі Синьківки і захопило одну невстановлену позицію на східному березі річки Оскіл, але ISW не виявив візуальних підтверджень цьому твердженню.

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У звіті говориться, що ЗСУ продовжують позиційні бої з російськими окупантами на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки і на схід від Петропавлівки, а також на південний захід від Сватового біля Макіївки і в районі Кремінної. За даними експертів, у окупантів там діють підрозділи 7-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (2-й армійський корпус "ЛНР").

Також Інститут у звіті згадав, що ЗСУ завдали удару по району зосередження козачого добровольчого загону БАРС-16 "Кубань", що базується в окупованому Лисичанську Луганської області.

Крім того, ЗСУ та окупанти продовжили позиційні бої на рубежі Донецької та Запорізької областей, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося. Як зазначено у звіті, російське джерело заявило, що російські війська відбили 38 з 327 кв км, захоплених ЗСУ під час контрнаступу влітку 2023 року на запорізькому напрямку, хоча ISW не виявила візуальних підтверджень цього твердження.

Війна в Україні: новини

Вчора стало відомо, що ВСУ знищивши перший новітній комплекс артилерійської розвідки 1к148" Яструб-АВ " російських окупаційних військ. Примітно, що про використання "Яструб-АВ" росіянами в Україні пропагандисти говорили менше доби тому. Російську новинку "підсмажили" за допомогою HIMARS. Орієнтовна вартість комплексу - $250 млн.

Крім того, за минулу добу, 2 січня, ЗСУ ліквідували ще 680 окупантів.

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