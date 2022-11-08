Росіяни повідомляли, що втратили за чотири дні "близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти".

Становище російських військ у Павлівці на Вугледарському напрямку, ймовірно, жахливе.

Західні аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) пояснюють, що на це вказує тон, з яким "воєнкори" критикують Міноборони РФ (щось схоже було з втратами ЗС РФ під час форсування Сіверського Донця у травні) і публічну відповідь міністерства Шойгу.

У відомстві обійшлися сухим коментарем з приводу втрат Росії на Вугледарському напрямку, тоді як рашистські блогери цим фактом були обурені.

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Як зазначають аналітики, "публічна відповідь Міноборони Росії на обурення "блогерів" вказує на те, що деякі пропагандисти мають значні важелі впливу на МО РФ в інформаційному просторі, а також припускає, що ситуація в Павлівці досить жахлива, щоб вимагати відповіді".

Втрати росіян на Вугледарському напрямку

Напередодні ряд рашистських блогерів опублікували лист 155-ї бригади ЗС РФ, в якому військові скаржилися на своє командування, яке кинуло їх, за словами самих окупантів, у безперспективний наступ у Павлівці.

Морпіхи писали, що їх "кинули в незрозумілий наступ генерал Мурадов і його корефан земляк Ахмедов заради того, щоб Мурадов заробив бонуси перед (главою Генштабу РФ) Герасимовим".

Росіяни також повідомляли, що втратили за чотири дні "близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти".

У відповідь в Міноборони РФ заявили, що наступ морських піхотинців ефективний, а втрати "не перевищують 1% бойового складу": "За рахунок грамотних дій командирів підрозділів втрати морпіхів за даний період не перевищують 1% бойового складу і 7% пораненими, значна частина яких вже повернулися в стрій".

Український президент Володимир Зеленський, своєю чергою, зазначив, що "Донецька область залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів - вони гинуть сотнями щодня".

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