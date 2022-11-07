Окупанти повідомляли, що втратили за чотири дні "близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти".

Втрати російських морпіхів на Вугледарському напрямку, які поскаржилися на командування, "не перевищують 1% бойового складу".

Як йдеться в заяві Міноборони Росії, підрозділи 155-ї бригади більше 10 діб ведуть "ефективні наступальні дії на Вугледарському напрямку".

"За рахунок грамотних дій командирів підрозділів втрати морпіхів за даний період не перевищують 1% бойового складу і 7% пораненими, значна частина яких вже повернулася в стрій", — йдеться в заяві відомства.

При цьому, як стверджують у Міноборони, "втрати противника по лінії бойового зіткнення бригади в середньому становлять 7 до 1, а на окремих ділянках 9 до 1 в людській силі та техніці".

Втрати росіян на Вугледарському напрямку

Першим про лист морпіхів 155-ї бригади, які скаржилися на своє командування, що кинуло їх у безперспективний наступ, розповів рашистський блогер Олександр Сладков.

Морпіхи писали, що їх "кинули в незрозумілий наступ генерал Мурадов і його корефан земляк Ахмедов заради того, щоб Мурадов заробив бонуси перед (главою Генштабу РФ) Герасимовим".

Окупанти також повідомляли, що втратили за чотири дні "близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти".

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