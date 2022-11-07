Президент України Володимир Зеленський розповів, яка на сьогодні ситуація на фронті.
Про це він повідомив у своєму відеозверненні наприкінці 257-го дня війни.
"Загалом на фронті наші сили перебувають у стані активної оборони – на деяких ділянках сходу й півдня потроху відтісняємо ворога. Поступово рухаємось вперед. Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів – вони гинуть сотнями щоденно. Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів", - сказав глава держави.
Війна в Україні
Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували 76 тис. 460 російських окупантів.
Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно становили близько 76 тис. 460 осіб, з яких 530 ліквідовано за минулу добу.
Крім того, знищено 2771 танк, 5630 бойових броньованих машин та інше.
Українська армія поступово звільняє країну від рашистів. Станом на 6 листопада українським воїнам вже вдалося звільнити 37% окупованих земель.
Наразі східний фронт залишається головним епіцентром війни. Російські окупанти прагнуть захопити Бахмут та Соледар на Донбасі, щоб досягти хоч якихось успіхів на фронті після низки поразок.