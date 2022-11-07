За словами президента, на Донеччині окупанти гинуть сотнями щоденно.

Президент України Володимир Зеленський розповів, яка на сьогодні ситуація на фронті.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні наприкінці 257-го дня війни.

"Загалом на фронті наші сили перебувають у стані активної оборони – на деяких ділянках сходу й півдня потроху відтісняємо ворога. Поступово рухаємось вперед. Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів – вони гинуть сотнями щоденно. Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів", - сказав глава держави.

Відео дня

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували 76 тис. 460 російських окупантів.

Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно становили близько 76 тис. 460 осіб, з яких 530 ліквідовано за минулу добу.

Крім того, знищено 2771 танк, 5630 бойових броньованих машин та інше.

Українська армія поступово звільняє країну від рашистів. Станом на 6 листопада українським воїнам вже вдалося звільнити 37% окупованих земель.

Наразі східний фронт залишається головним епіцентром війни. Російські окупанти прагнуть захопити Бахмут та Соледар на Донбасі, щоб досягти хоч якихось успіхів на фронті після низки поразок.

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