Російські війська продовжують зазнавати великих втрат на Східному фронті.

Ситуація у Вугледарі та сусідніх селах на Донбасі погіршується з кожним днем. Російські окупанти прагнуть витіснити звідти українські сили оборони, тому зосередили там велике угруповання військ і щодня засипають снарядами територію України, намагаючись стерти з лиця землі цілі містечка.

Проте українські військові тримають оборону і дають гідну відсіч окупантам.

Сьогодні в мережі з'явилося відео підриву російської БМП на міні під Вугледаром, яке опублікували декілька воєнних кореспондентів. Окупанти вирішили піти на штурм українських позицій, але далеко не заїхали.

Відео дня

"Типовий прорив ру*ні на Донбасі", - так відео у своєму Telegram-каналі прокоментував журналіст Андрій Цаплієнко.

Ситуація у Вугледарі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що окупанти намагаються оточити українських військових біля Вугледара Донецької області, проте зазнають великих втрат.

Напередодні про величезні втрати заявив російський пропагандист Олександр Сладков, який вважає себе "воєнкором". За його словами, ситуація у Павлівці "важка", а морпіхи 155 бригади написали листа губернатору Примор'я Олегу Кожем'яку.

У суботу, 3 грудня, президент України Володимир Зеленський розповів, якою є ситуація на фронті. За його словами, "найбільш гаряче, найбільш болісно" зараз на Донеччині.

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