ЗСУ відбивають всі атаки ворога й завдають йому величезних втрат.

Біля Бахмуту Донецької області тривають запеклі бої. Серед російських окупантів є чимало представників ПВК "Вагнер" і бійців з першого й другого армійських корпусів так званих "ЛДНР".

Як зазначив в ефірі Апостроф TV військовий експерт Владислав Селезньов, на Бахмутський напрямок також перекидають боєздатні війська РФ, які перебували на Херсонщині.

"Саме там вже є "регуляри", туди перекидають невеличку, але, тим не менш, боєздатну частину російських військ, які недавно діяли на Херсонському напрямку. Тобто кількість сил під Бахмутом останнім часом серйозно посилилась, і всі ці заходи відбуваються саме з метою, щоб продавити оборону українських сил на цій ділянці фронту", – наголосив Селезньов.

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За словами експерта, українські військові продовжують потужно тримати оборону. ЗСУ відбивають всі атаки ворога й завдають йому величезних втрат.

"Зараз путінська армія використовує тактику дій штурмових підрозділів за допомогою того особового складу, якого вона має вдосталь: це і "чмобіки", і представники приватної військової компанії "Вагнер", і саме цим РФ намагається прочавити нашу оборону. Чи вдається це їм? Ні, не вдається. Вони несуть значні втрати, тоді як українські війська тримають оборону, але ми маємо розуміти, що це війна, і звичайно, у цих бойових діях є дуже серйозний ризик для життя та здоров’я наших воїнів", – додав військовий експерт.

Ситуація на Донбасі: що відомо

За даними британської розвідки, Російська Федерація, ймовірно, упродовж останніх двох тижнів перекидала на Донбас серйозно ослаблені підрозділи повітряно-десантних військ, які у вересні та жовтні брали участь в утриманні захопленої території на західному березі Дніпра в Херсонській області.

Водночас речник східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що професійний "кістяк" Збройних сил РФ на Авдіївському і Бахмутському напрямках винищений, йдуть мобілізовані кадри. Він зазначив, що головний план ЗСУ на Авдіївському і Бахмутському напрямках – максимально вимотати противника, завдати йому непоправних втрат.

Крім того, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що на Луганщині Збройні Сили України мають успіх.

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