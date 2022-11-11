Ворог знищує прифронтові населені пункти.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявляє, що російські окупанти не припиняють спроб прорвати оборону Збройних сил України на Бахмутському напрямку.

Минула доба на Донеччині пройшла напружено. "Найгарячішими" лишаються Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський напрямки, повідомив він під час брифінгу.

"На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону Збройних сил України, і або зайти в місто, або обійти його для того, щоб в подальшому розвивати свій наступ", - зазначив він.

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За словами голови ОВА, ворог перекидає значні сили на ці напрямки та намагається хоч десь здобути успіхів.

"Не маючи успіху і відходячи на попередні позиції, ворог фактично знищує прифронтові населені пункти. Тобто вся лінія фронту від півдня до півночі – Мар'їнка, Красногорівка, Вугледарський напрямок, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Соледар, частково Сіверська громада – потерпають від постійних обстрілів і руйнація інфраструктури дуже велика", - наголосив Кириленко.

Він зауважив, що, зокрема, у Бахмуті знищено понад 60% інфраструктури міста.

Що відбувається у Донецькій області

За словами Кириленка, з 24 лютого на Донеччині, без урахування Волновахи та Маріуполя, загинули 1 тис. 193 цивільних, поранено 2 тис. 583 особи.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що війська РФ ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Військовий експерт Олег Жданов казав, що окупанти намагаються захопити Бахмут, Соледар, Мар'їнку та Авдіївку.

Сьогодні у Службі безпеки України повідомили, що встановили особистість генерала російського спецназу, який координує ДРГ на східному фронті.

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