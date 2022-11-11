Топ-офіцер окупантів також бере активну участь у бойових діях проти Сил оборони на сході України.

Служба безпеки України встановила генерала російського спецназу, який координує ворожі ДРГ на східному фронті.

Слідчим вдалося ідентифікувати одного з керівників розвідки повітряно-десантних військ РФ. Ним виявився генерал-майор з позивним "Сторож", зазначає прес-служба СБУ.

Перебуваючи у складі окупаційного угруповання, він організовує підготовку та координує діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп на Донецькому напрямку. Під керівництвом цього генерала ворожі ДРГ намагаються прориватися через лінію фронту для проведення диверсій проти українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

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"Встановлено, що зловмисником є "герой Росії", генерал-майор ЗС РФ із позивним "Сторож", який ще у 2014 році був "відряджений" до складу терористичної організації "ДНР". Там він займався формуванням та бойовою підготовкою груп російського спецназу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил антитерористичної операції. Для цього використовував свої спеціальні навички та досвід бойових дій на північному кавказі", - зазначають в СБУ.

Саме "Сторож" командував ворожими ДРГ під час захоплення Слов’янська угрупованням "Стрєлкова-Гіркіна" і їхніми подальшими діями проти українських військ.

На початку повномасштабного вторгнення зловмисник отримав завдання організувати діяльність диверсійних груп, до яких увійшли підрозділи ВДВ РФ та учасники терористичних угруповань "ДНР".

"На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили російському генералу про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заході для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Доля російських генералів у війні проти України

Українські воїни успішно ліквідовують офіцерський склад армії РФ. Станом на 1 листопада 2022 року з початку повномасштабної війни в Україні ліквідували 1 402 високопоставлених військових російської армії. Серед знищених російських офіцерів два генерал-лейтенанти та вісім генерал-майорів.

Через провали на фронтах Путін нерідко відсторонює своїх генералів. Нещодавно з'явилася інформація про нібито відставку командувача "центральним" угрупуванням ЗС РФ Олександра Лапіна.

Після відступу з Лиману Кадиров публічно бажав військовому "змити кров" убитих "хлопців" на фронті. Главу Чечні в цьому підтримав ватажок ПВК "Вагнера" Пригожин.

29 жовтня деяких українські ЗМІ поширили фейк про нібито загибелі Лапіна у Москві-річці.

На думку політолога Андрія Піонтковського, Російській Федерації з наявними генералами нічого протиставити Україні у військовому плані.

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