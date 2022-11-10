Тим часом українські захисники відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів.

Противник наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках, тим часом українські захисники відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також наголошують, що ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках, веде повітряну розвідку та продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Ситуація навколо Бахмута

В Генштабі неодноразово зауважували, що ситуація навколо Бахмута дуже важка. Там точаться запеклі бої проти окупантів, які проводять натиск. Зокрема, ЗСУ щодня стримують по два-три штурми ворога та перебувають під постійними артилерійськими обстрілами.

За рахунок мобілізованих окупанти сформували наступальний потенціал і, користуючись цим "безлімітом" в живій силі намагаються тиснути. Але вони зрозуміли, що Бахмут "в лоб" не візьмуть і зараз намагаються обійти його зліва-справа, намагаються знайти слабину в обороні, щоб притиснути.

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