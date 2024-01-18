Серед уражених позицій - пункт управління окупантів.

В Збройних силах України відзвітували про те, скільки позицій зосередження російських загарбників було вражено за поточну добу.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 5 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників", - сказано у зведенні.

Крім того, українські підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному пункту управління російських окупантів. При цьому, російські окупанти загалом протягом доби завдали 1 ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Як повідомляв УНІАН, Франція виступила із ініціативою започаткування "Артилерійської коаліції". Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що в найближчі тижні Україні поставлять близько 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і кілька сотень бомб.

Водночас, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню анонсував, що його країна виробить 78 САУ Caesar для України та постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів на місяць до кінця року.

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