Росія також продовжує обстрілювати прикордонні території на півночі й північному сході України.

Російські загарбники протягом минулої доби, 6 травня, намагалися вести наступальній дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, здійснивши там близько 50 атак.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 травня. Зазначається, що найважчі бої велися за міста Бахмут та Мар'їнка.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Поряд з цим, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Мар'їнському напрямку захисники України відбили численні російські атаки в районі Мар'їнки. Водночас під ворожі обстріли потрапили населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області.

Тим часом, на Авдіївському напрямку в суботу росіяни наступальних дій не проводили. Утім, загарбники обстріляли шість населених пунктів на Донеччині, у тому числі Авдіївку. Не намагалися атакувати російські окупанти і на Шахтарському напрямку, але вкотре обстріляли Вугледар і три інших населених пункти Донеччини.

А на Лиманському напрямку загарбники вели безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки та Спірного. "Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області", - зазначили в Генштабі.

Наступальні операції росіян на Синьківку зазнали провалу й на Куп'янському напрямку. Тут ворог також обстріляв 9 населених пунктів Харківської області.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Завдав авіаударів по населених пунктах Веселе і Козацьке Херсонської області", - повідомили в Генштабі. Також зазначили, що росіяни на цих напрямках обстріляли 4 містечка й села в Донецькій області; 11 населених пунктів у Запорізькій області; Нікополь на Дніпропетровщині; а також Золоту Балку, Антонівку та місто Херсон на Херсонщині.

Росія також продовжує обстрілювати прикордонні території на півночі й північному сході України. Зокрема, на Сіверському та Слобожанському напрямках минулої доби ворог завдав авіаударів по районам трьох населених пунктів Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів ще п'яти міст і сіл Чернігівської області; п'яти - Сумської області, а також 11 - на Харківщині.

"На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів територіальної оборони противника", - додали в Генштабі.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, 6 травня українська авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Тим часом, реагуючи на заяви ватажка "вагнерівців" Пригожина щодо їх виходу з Бахмута, у Міноборони України закликали українців не шукати глибокі смисли в анонсованих планах противника, адже ворог не змінив стратегічних цілей по захопленню всієї України.

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