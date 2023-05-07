Внаслідок удару авіації ЗСУ був знищений зенітно-ракетний комплекс. Також був уражений ворожий артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Українська авіація протягом минулої доби, 6 травня, завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. Також був завданий удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 травня. Зазначається, що за добу Сил оборони також знищили 7 ударних та 8 розвідувальних БпЛА.

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

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Своєю чергою, російські загарбники 6 травня завдали шість ракетних ударів по Україні, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, ворог завдав 48 авіаційних ударів і здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

"Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є потерпілі", - зазначили в Генштабі.

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Як повідомляв УНІАН, засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України за добу знищено п'ять безпілотних літальних апаратів російських загарбників. Як зазначив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, ворог активізував роботу БПЛА різних типів по всій лінії фронту.

Тим часом у Генштабі зазначають, що наразі важкі бої ведуться за міста Бахмут і Мар'їнка. Загалом за добу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог здійснив близько 50 атак.

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