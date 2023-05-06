Окупанти публічно оголосили про виведення вагнерівців з Бахмута.

Ворог не змінив стратегічний цілей по захопленню всієї України, тому українцям не потрібно шукати глибокі смисли в анонсованих планах противника. Про це заявила заступник голови Міноборони Ганна Маляр.

"Як розцінювати відео і текстові заяви ворожих ватажків про їхні плани. Ніяк", - заявила вона.

Маляр підкреслила, що ворог як і раніше мріє про завоювання всієї території України.

Відео дня

"У них не вдався бліцкриг в минулому році, тому вони рухаються тепер поетапно. Вірніше, намагаються рухатися, тому що наші захисники не дають їм це зробити", – заявила чиновниця.

За її словами, незалежно від публічних заяв ворога, українцям завжди слід бути готовими до підступних дій росіян.

Пригожин заявив про плани вивести "Вагнер" з Бахмута

У п'ятницю ватажок "ПВК Вагнера" Євген Пригожин заявив про намір вивести своїх найманців з Бахмута 10 травня. Цьому передували кілька днів публічних істерик Пригожина через високі втрати його угруповання в боях.

Правитель Чечні Рамзан Кадиров запропонував замістити вагнерівців у Бахмуті бойовиками його загону "Ахмад". Пригожин цю ідею схвалив.

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