Окупанти продовжують перекидати нові резерви, щоб відбити позиції.

Екс-командир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін підтвердив успіхи у просуванні Третьої окремої штурмової бригади під Бахмутом. Українські сили закріплюються на відбитих у окупантів позиціях.

У своєму Telegram Жорін зазначив, що у противника досі залишається велика перевага за кількістю особового складу, боєприпасів та авіації. "Тим не менше, знаходимо слабкі місця в обороні, яку ворог намагається побудувати, і б’ємо туди", - підкреслив військовий.

Тепер окупантів на цій ділянці фронту, за словами Жоріна, посилили завербованими зеками зі "Шторм z" у лавах регулярної армії. Хоча, додав "азовець", перед захисниками переважно 57-ма бригада РФ.

Авіація росіян працює по кілька разів на день. Також окупанти продовжують перекидати нові резерви, щоб відбити позиції. Але умови на полі бою досі диктують ЗСУ.

Війна новини – актуальне

Сьогодні ввечері у Генштабі поінформували, що російські окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському напрямках, також ЗСУ відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

Після декількох місяців оборони ЗСУ вперше задіяли в бойових діях західну бронетехніку і підрозділи, навчені Заходом, що ознаменувало початок контрнаступу проти окупаційних російських військ, і що підтверджує низка аналітиків та військових. Хоча наразі йдеться про тактичні успіхи і спроби ЗСУ "промацати" слабкі місця оборони противника.

Однак, за даними OSINT-аналітиків, розвідка боєм біля Малої Токмачки в ніч на 7 червня була для ЗСУ провальною - РФ вдарила по танковій колоні артилерією, підтверджена втрата не менше одного Leopard і десятка БМП Bradley.

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