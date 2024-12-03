"Едельвейси" встановили контроль над правим берегом Осколу, який намагалися втримати окупанти.

Українська армія продовжує боротьбу з російськими окупантами. Звільнено один з населених пунктів Харківської області.

Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну ситуацію на фронті, звільнено Новомлинськ Куп'янського району Харківщини.

Натомість в ОСУВ "Хортиця" підтвердили, що правий берег річки Оскіл перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори.

"На Харківщині, в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Маючи перевагу в силах, ворог навіть переправився через водну перешкоду. Водночас, українські захисники, за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА, вибили противника з плацдарму", - йдеться у повідомленні.

Зазначаєится, що зачистку місцевості в околицях Новомлинська провели воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

"В результаті успішної операції ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори", - зазначили у "Хортиці".

Ситуація на берегах річки Оскіл - останні новини

Як повідомляв УНІАН 25 листопада, російські загарбницькі війська десантувалися на човнах через річку Оскіл південніше селища Новомлинськ.

Аналітики українського проєкту DeepState назвали цю операцію неочікуваною. За їхніми даними, окупанти перепливли з Дворічного та закріпилися на західному березі. При цьому зазначали, що операцію провели не заради медійного ефекту, оскільки їм вдалося зайняти позиції однієї з українських бригад.

Вранці Генштаб повідомив, що українські захисники вибили противника з плацдарму на правому березі річки Оскіл в районі села Новомлинськ Харківської області.

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