Перевіряли документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони.

Російські військові провели рейд у Чаплинці в Херсонській області, де раніше окупанти викрали та вбили чоловіка. Окупанти перевіряли документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони.

"Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях. Нещодавно, 22 березня, військовослужбовці федеральної служби національної гвардії Російської Федерації провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області. Під час перевірки особливій увазі підлягали особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Тим часом в Енергодарі Запорізької області російські окупанти організовують дітям старших класів "екскурсії" до Волгодонська, на Ростовську атомну станцію.

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Ситуація в Херсонській області - останні новини

Після звільнення Херсону від російських окупантів цей район потерпає від постійних обстрілів загарбників. Так, 24 березня росіяни знову обстріляли Херсон, в результаті чого одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

За словами президента України Володимира Зеленського, на звільненій частині області понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантами.

24 березня Херсонська міська рада закликала жителів районів, які найбільше страждають від обстрілів росіян, тимчасово виїхати у безпечніші місця.

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