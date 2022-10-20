Ворога зі значними втратами відкинуто на попередні позиції.

Ситуація навколо Бахмута залишається вкрай напруженою.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив голова Донецької обласної військової адміністрацїі Павло Кириленко.

"Навколо Бахмута ситуація залишається вкрай напруженою. Ворог пройти позиції не може. Десь у нього були певні просування, але він на попередні позиції був відкинутий станом на сьогодні. Чисельні втрати ворога фіксуються фактично щоденно", - зазначив він.

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Кириленко додав, що вздовж усієї лінії фронту на Донеччині тривають обстріли.

Голова ОВА також розповів, що наразі водопостачання на тимчасово окупованій Росією території Донеччини фактично відсутнє, а на підконтрольній українській владі також є проблеми із водозабезпеченням.

"Водозабір здійснюється із резервних джерел, які наразі фактично вичепані. Але ті заходи, які вжиті, нададуть змогу нам протягом 3 місяців вирішити це питання. Це взагалі інший підхід - ми працюємо над ним не один місяць", - сказав він.

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ЗСУ наприкінці серпня пішли у контрнаступ. Вже звільнена майже вся Харківська область та низка населених пунктів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

15 жовтня президент Володимир Зеленський розповів, що дуже тяжка ситуація зберігається на Донбасі. Найважче українським воїнам на Бахмутському напрямку. Очільник держави підкреслив, що захисники України тримають позиції.

Захисники України дають супротивнику гідну відсіч. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 17 жовтня на нашій землі вже знищено 65 320 загарбників та багато ворожої техніки й озброєння.

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