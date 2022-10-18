Протягом останніх двох тижнів окупанти здійснюють наступ на Донеччині.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські окупанти планують до кінця жовтня повністю захопити місто Бахмут Донецької області.

Про це Маляр сказала в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

Заступниця міністра зазначила, що на сході України різна ситуація, але епіцентр найважчих боїв відбувається саме у цій частині країни.

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При цьому, за її словами, зараз дуже складно в районі Бахмута.

"За деякими напрямками ми просуваємося вперед, в деяких областях намагаємося це робити. В Донецькій області ворог здійснює наступ, і ми вже два тижні про це прямо говоримо, тому що триває саме наступ", - наголосила Маляр.

За її словами, росіяни вже вп'яте з початку повномасштабного вторгнення поставили своїм військам строк, коли вони повинні повністю вийти на кордони Донецької області.

"І у них зараз план - до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут, і тому дійсно, там зараз дуже гарячі бої відбуваються, дуже важкі бої. Ми тримаємо оборону. Ми не даємо ворогу просунутися. Тобто, він на околицях міста, але ми не даємо просуватися вперед", - наголосила Маляр.

Водночас вона підкреслила, що не варто недооцінювати ворога.

Маляр додала, що Збройні сили України на Бахмутському напрямку використовують усю можливу потужність для того, аби ворог не просувався уперед.

Війна в Україні з Росією - важливі новини

ЗСУ наприкінці серпня пішли у контрнаступ. Вже звільнена майже вся Харківська область та низка населених пунктів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

15 жовтня президент Володимир Зеленський розповів, що дуже тяжка ситуація зберігається на Донбасі. Найважче українським воїнам на Бахмутському напрямку. Очільник держави підкреслив, що захисники України тримають позиції.

Захисники України дають супротивнику гідну відсіч. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 17 жовтня на нашій землі вже знищено 65 320 загарбників та багато ворожої техніки й озброєння.

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