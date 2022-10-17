Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу Збройні сили Україні "відмінусували" ще 320 окупантів та знищили чимало ворожої техніки.

Про це йдеться у новому зведенні Генштабу, яке вже з'явилося на Facebook.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.10 орієнтовно склали:

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особового складу - близько 65320 (+320) осіб ліквідовано,

танків знищено 2 тис. 537 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 тис. 205 (+12) од,

артилерійських систем – 1 тис. 599 (+10) од,

РСЗВ – 366 (+1) од,

засоби ППО ‒ 187 (+1) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1241 (+17),

крилаті ракети ‒ 316 (+0),

кораблі ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 тис. 969 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 144 (+1).

У Генштабі повідомили, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Втрати ворога: нові поразки РФ

Як вже повідомляв УНІАН, за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів біля 9 населених пунктів Донецької областію. Окрім цього, захисники України завдали ворогу чималих втрат.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, одну позицію протиповітряної оборони та один склад з боєприпасами ворога. Між тим аналітики ISW назвали стратегічні райони, які має звільнити Україна. Потрібно уникнути замороження лінії бойових дій таким чином, щоб не дозволити створити умови для відновлення конфлікту на умовах Росії.

Також стало відомо, що учора українські захисники за годину знищили 11 іранських дронів-камікадзе.

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