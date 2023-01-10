Противник атакує українські позиції малими групами.

Ситуація у Соледарі Донецької області зараз гостріша, ніж у сусідньому Бахмуті. Росіяни вдалися до штурмів малими групами.

Як повідомив у Telegram політолог та офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Сухопутних військ ЗСУ Тарас Березовець, російські окупанти атакують позиції наших захисників "хвилями".

"Зараз дуже важко у Соледарі. Ситуація там гостріша, ніж у Бахмуті. Противник атакує малими групами, як правило, до 8 осіб, озброєних стрілецьким, РПГ та "Шмелями". Атаки на наші позиції йдуть "хвилями", - зазначив Березовець.

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Бої за Соледар: головні новини

Вже кілька місяців поспіль російські окупанти намагаються захопити Бахмут та Соледар на Донбасі. Бахмутський напрямок у Генштабі називали найважчим.

Окупанти безперервно поливали Соледар вогнем з артилерії та інших озброєнь, а нещодавно перейшли до активних штурмових дій. Зокрема, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українські захисники вісім діб ведуть безперервний контактний бій на ближніх дистанціях в Соледарі. Російським окупантам вдалося зайти в забудову, але наші бійці тримають все місто під вогневим контролем.

Крім того, поблизу Соледара зникли двоє британських волонтерів. Нацполіція оголосила їх в розшук.

Вчора заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що після невдалої спроби захопити Соледар Донецької області та відступу російські окупанти розпочали потужний штурм міста.

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