Інформації про те, що хтось постраждав - немає.

Вночі Харків знову був обстріляний.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Вночі Харків знову був обстріляний. Приблизно о 2:10 пролунала серія вибухів, не менше 4-х.На даний момент рятувальники змогли виявити тільки два наслідки нічних прильотів. В Індустріальному районі фактично на пустирі пошкоджена електроопора і трамвайні рейки. Ще один приліт в районі Окружної поруч з двоповерховим будовою, що не має ніякого відношення з військової інфраструктурі. Осколками пошкоджено фасад, частково дах, вибиті вікна", - повідомив він.

За словами Терехова, інформації про те, що хтось постраждав-немає.

Як раніше повідомляв УНІАН, Харків перебуває під постійним вогнем відтоді, як українські захисники відігнали загарбників від міста до околиці області.

Так, вранці 8 серпня російські загарбники обстріляли Харків. Під обстріл потрапив густонаселений район міста Павлове поле, де немає ніякої військової інфрструктури. В результаті ворожих обстрілів загинув один харків'янин. Він просто вийшов з дому попа під обстріл

Всього на території міста та області внаслідок дій російських окупантів з початку повномасштабної війни загинули більше тисячі цивільних осіб, серед них-50 дітей.

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