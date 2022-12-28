Загалом в Україні зруйновано понад 35 тисяч об'єктів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було пошкоджено 702 об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив перший заступник Міністра внутрішніх справ Євген Єнін у ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, загалом в Україні зруйновано понад 35 тисяч об'єктів.

"Мова йде про газопроводи, електропідстанції, мости і так далі", - сказав Єнін.

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Він відзначив, що найбільше потерпають від обстрілів Харківська, Донецька та Луганська області.

Масовані обстріли України

Як відомо, з осені Росія систематично здійснює масовані ракетні атаки по енергетичній інфраструктурі України. Після обстрілу 23 листопада в Міністерстві енергетики заявили, що країна пережила блекаут.

Дев'ята ракетна атака сталася 16 грудня. Того дня Росія випустила по об'єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, 60 з них знищили українські воїни. Внаслідок цього було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні країни.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомляв, що наступна атака мала статися 26 грудня, однак окупантам завадили її провести вибухи в Енгельсі.

В міністерстві енергетики вважають, що Росія може спробувати повторити атаку під час новорічних свят.

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